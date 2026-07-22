Англія

Український центрбек ПСЖ потрапив до сфери інтересів двох клубів АПЛ.

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний привернув увагу Челсі та Ліверпуля. Про це повідомив журналіст talkSPORT Алекс Крук.



За інформацією джерела, обидва англійські клуби уважно стежать за ситуацією навколо 23-річного українця та розглядають можливість його підписання. На цей момент інтерес з боку Челсі та Ліверпуля перебуває на стадії спостереження, без офіційних переговорів.

У сезоні-2025/26 Забарний провів 37 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і допоміг команді завоювати два трофеї, серед яких Ліга Чемпіонів та чемпіонат Франції.