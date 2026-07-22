Український центрбек ПСЖ потрапив до сфери інтересів двох клубів АПЛ.
Забарний, gettyimages
22 липня 2026, 21:21
Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний привернув увагу Челсі та Ліверпуля. Про це повідомив журналіст talkSPORT Алекс Крук.
За інформацією джерела, обидва англійські клуби уважно стежать за ситуацією навколо 23-річного українця та розглядають можливість його підписання. На цей момент інтерес з боку Челсі та Ліверпуля перебуває на стадії спостереження, без офіційних переговорів.
У сезоні-2025/26 Забарний провів 37 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і допоміг команді завоювати два трофеї, серед яких Ліга Чемпіонів та чемпіонат Франції.