Англія

Майбутнє півзахисника залежатиме від його виступів у передсезонній підготовці.

Ліверпуль готовий розглянути продаж Гарві Елліотта, якщо півзахисник не зуміє переконати нового головного тренера Андоні Іраолу під час передсезонної підготовки. Про це повідомляє Football Insider.



За інформацією джерела, 23-річний англієць хоче залишитися на Енфілді, однак його чинний контракт спливає вже наступного літа, що змушує клуб уважно оцінювати ситуацію.



Інтерес до Елліотта вже проявляють одразу кілька англійських клубів. Серед претендентів називають Лідс Юнайтед, Крістал Пелас, Сандерленд та Ковентрі. 23-річний хавбек провів минулий сезон в бірмінгемському клубі в оренді з Ліверпуля, однак так і не отримав стабільної ігрової практики. У минулому сезоні Елліотт зіграв 11 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

До цього була інформація, що Забарним цікавиться Ліверпуль та Челсі.