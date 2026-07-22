Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік хоче змінити ігрову філософію команди перед новим сезоном. Про це повідомляє Натан Солт.

За інформацією джерела, наставник прагне, щоб червоні дияволи контролювали перебіг матчів завдяки володінню м’ячем, а не покладалися переважно на швидкі контратаки та перехідний футбол. Каррік вважає, що команда повинна діяти агресивніше, домінувати на полі та нав’язувати суперникам власний стиль гри, більше часу проводячи з м’ячем.

Саме такий підхід стане одним із головних пріоритетів МЮ у новому сезоні. Нагадуємо, що 

Карріка призначили постійним головним тренером Манчестер Юнайтед.

 
 
 