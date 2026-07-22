Головний тренер прагне, щоб команда контролювала матчі через володіння м’ячем.
Каррік, gettyimages
22 липня 2026, 17:20
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік
хоче змінити ігрову філософію команди перед новим сезоном. Про це повідомляє Натан Солт
.
За інформацією джерела, наставник прагне, щоб червоні дияволи контролювали перебіг матчів завдяки володінню м’ячем
, а не покладалися переважно на швидкі контратаки та перехідний футбол. Каррік вважає, що команда повинна діяти агресивніше, домінувати на полі та нав’язувати суперникам власний стиль гри
, більше часу проводячи з м’ячем.
Саме такий підхід стане одним із головних пріоритетів МЮ у новому сезоні. Нагадуємо, що