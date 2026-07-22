Англія

Головний тренер прагне, щоб команда контролювала матчі через володіння м’ячем.

Карріка призначили постійним головним тренером Манчестер Юнайтед.

Головний тренерхоче змінити ігрову філософію команди перед новим сезоном. Про це повідомляєЗа інформацією джерела, наставник прагне, щоб червоні дияволи, а не покладалися переважно на швидкі контратаки та перехідний футбол. Каррік вважає, що команда повинна діяти, більше часу проводячи з м’ячем.Саме такий підхід стане одним із головних пріоритетів МЮ у новому сезоні. Нагадуємо, що