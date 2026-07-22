Ліга конференцій

Головний тренер ЛНЗ розповів про підготовку до дебютного матчу команди в єврокубках та оцінив шанси у протистоянні з бельгійцями.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Гента.

Наставник черкаської команди зазначив, що клуб вдячний польському Плоцьку за допомогу в організації поєдинку, а також наголосив, що ЛНЗ серйозно готується до першого в історії виступу в єврокубках.

"В першу чергу я хотів би подякувати Плоцьку, тому що вони прийняли нас, допомогли організувати цей матч. Це дуже важливо на даному етапі, у час, в якому зараз живе Україна. Важливо, що вони пішли нам назустріч і допомогли в усьому, щоб ми могли якісно провести цей матч.

Для нашого клубу це перша участь у єврокубках. Звичайно, що на цій стадії дуже важливим є досвід, але ми дуже серйозно готуємося до матчу. Вважаю, що ми готові, а сама гра покаже, наскільки складним буде це протистояння.

Я не можу сказати, що команда хвилюється чи боїться суперника. Ми поважаємо Гент, але ми підготовлені", — сказав Пономарьов на передматчевій пресконференції.

Також головний тренер ЛНЗ розповів, що команда детально вивчила бельгійського суперника та вважає саме підготовку одним із головних факторів успіху.

"Як я вже сказав, у Гента більший досвід участі в єврокубках, а для нас це вперше. Але я вважаю, що ми дуже добре розібрали й вивчили команду суперника, і це буде складний матч.

Я не можу виділити якийсь один аспект, який зіграє вирішальну роль. Вважаю, що саме підготовленість буде визначальним фактором у цьому матчі", — заявив Пономарьов.

Керманич черкаської команди також заявив, що не відчуває додаткового тиску перед дебютом у єврокубках, адже вихід на міжнародну арену був ціллю клубу ще з минулого сезону.

"Не можу сказати, що це якийсь тиск, тому що під час чемпіонату минулого сезону ми ставили перед собою ціль потрапити в зону єврокубків. Якщо ми ставили таке завдання, то потрібно бути психологічно готовими до цього. Тому я не можу сказати, що є якийсь особливий тиск на мене чи на команду", — додав тренер.

Пономарьов звернувся і до вболівальників, пообіцявши максимальну самовіддачу від своїх підопічних у матчі з Гентом.

"Футбол — це не завжди логічна гра, вона може складатися по-різному. Але одне я можу пообіцяти — наша команда гратиме з повною самовіддачею та докладе максимальних зусиль на полі, щоб досягти позитивного результату", — підсумував Пономарьов.

Перша зустріч ЛНЗ — Гент відбудеться 23 липня у польському Плоцьку. Початок матчу — о 21:30 за київським часом.