Крісенсіо Саммервілл стане новим гравцем Аль-Хіляля. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усна домовленість між клубами вже досягнута, а сам футболіст дав остаточну згоду на переїзд до Саудівської Аравії. Повідомляється, що Рома до останнього намагалася перехопити вінгера, однак після напружених 48 годин боротьби Саммервілл обрав пропозицію Аль-Хіляля.

Вест Гем отримає за трансфер 55 мільйонів фунтів стерлінгів гарантовано, а ще 10 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Найближчим часом футболіст пройде медичний огляд, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі за Вест Гем у всіх турнірах, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач. 