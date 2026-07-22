Вінгер дав згоду на трансфер, а Вест Гем заробить до £65 млн.
Саммервілл, gettyimages
22 липня 2026, 21:41
Крісенсіо Саммервілл
стане новим гравцем Аль-Хіляля.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, усна домовленість між клубами вже досягнута
, а сам футболіст дав остаточну згоду на переїзд до Саудівської Аравії. Повідомляється, що Рома до останнього намагалася перехопити вінгера
, однак після напружених 48 годин боротьби Саммервілл обрав пропозицію Аль-Хіляля.
Вест Гем
отримає за трансфер 55 мільйонів фунтів стерлінгів
гарантовано, а ще 10 мільйонів
передбачені у вигляді бонусів. Найближчим часом футболіст пройде медичний огляд, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі за Вест Гем у всіх турнірах, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.