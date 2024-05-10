Англія

"Іриски" погодилися з рішенням Прем'єр-ліги.

Футбольний клуб Евертон відкликав апеляцію на рішення Незалежної комісії Прем'єр-ліги про відрахування двох очок за порушення Правил прибутковості та сталого розвитку Прем'єр-ліги за звітний період, що закінчується в червні 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".

Зазначається, що слухання, заплановані на кінець цього місяця, тепер не відбудуться, і клуб завершить сезон Прем'єр-ліги 2023/24 зі збереженням вирахування двох очок.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року англійська Прем'єр-ліга зняла з "ірисок" десять очок у турнірній таблиці. Пізніше клуб опротестував це рішення і в результаті успішної апеляції команді нашого Віталія Миколенка повернули чотири очки.