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Бразильський півзахисник продовжить кар’єру в MLS після відходу з Манчестер Юнайтед.

офіційно оголосив про підписання. Досвідчений бразильський півзахисник приєднався до американського клубуКонтракт розрахованийз опцією продовження до33-річний Каземіро є одним із найтитулованіших півзахисників сучасності. За свою кар’єру він, тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобував Кубок Іспанії, а також тріумфував утау складі мадридськогоУ складібразилець провів чотири сезони, вигравшита. Також Каземіро є одним із лідерів збірної Бразилії, за яку провів понад 90 матчів.