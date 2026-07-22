Інтер Маямі офіційно оголосив про підписання Каземіро. Досвідчений бразильський півзахисник приєднався до американського клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з Манчестер Юнайтед. Контракт розрахований до завершення сезону MLS-2027 з опцією продовження до червня 2029 року.

33-річний Каземіро є одним із найтитулованіших півзахисників сучасності. За свою кар’єру він п’ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобував Кубок Іспанії, а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу та Суперкубку УЄФА у складі мадридського Реала.

У складі Манчестер Юнайтед бразилець провів чотири сезони, вигравши Кубок англійської ліги та Кубок Англії. Також Каземіро є одним із лідерів збірної Бразилії, за яку провів понад 90 матчів.