Бразильський півзахисник продовжить кар’єру в MLS після відходу з Манчестер Юнайтед.
Каземіро, gettyimages
22 липня 2026, 20:35
Інтер Маямі
офіційно оголосив про підписання Каземіро
. Досвідчений бразильський півзахисник приєднався до американського клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з Манчестер Юнайтед.
Контракт розрахований до завершення сезону MLS-2027
з опцією продовження до червня 2029 року
.
33-річний Каземіро є одним із найтитулованіших півзахисників сучасності. За свою кар’єру він п’ять разів вигравав Лігу чемпіонів
, тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобував Кубок Іспанії, а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу
та Суперкубку УЄФА
у складі мадридського Реала.
У складі Манчестер Юнайтед
бразилець провів чотири сезони, вигравши Кубок англійської ліги
та Кубок Англії
. Також Каземіро є одним із лідерів збірної Бразилії, за яку провів понад 90 матчів.