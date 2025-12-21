Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після перемоги над Манчестер Юнайтед (2:1) в рамках 17-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Чи реалістичні наші можливості та потенціал, можна сказати по матчах з Арсеналом та Манчестер Сіті. Звичайно, ми обіграли їх тут, але вони мають серйозні тактичні переваги і гравців високого рівня. У нас теж є рівень, але насправді ми не суперники їм у боротьбі за титул. Ми не претендуємо на нього.

Ми знаходимося там, де знаходимося, тому що проводимо фантастичний турнір. Гравці в кожному матчі приділяють особливу увагу тому, що ми намагаємось збудувати, і демонструють сталість. Але ми не претенденти на титул.

Так, ми більш менш стабільні протягом трьох років і граємо в єврокубках, але ми повинні залишатися скромними. І розуміти, як ми можемо заробляти очки, як ми це робили. Ми хочемо залишатися на тому ж рівні, залишаючись розумними, конкурентоспроможними, стабільними та вимогливими. Завдяки цьому ми тут», — сказав Емері.