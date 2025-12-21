Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед готовий активувати клаусулу Антуана Семеньйо.

Напередодні недільного поєдинку проти Астон Вілли, наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розкрив стратегію клубу на прийдешнє зимове трансферне вікно.

Аморім відкинув ідею екстрених підписань для компенсації втрати трьох футболістів, які вирушають на Кубок африканських націй (Діалло, Мазраві, Мбемо).

"Єдине, що ми спробуємо зробити зараз і наприкінці сезону — це залучити гравців, які ідеально підходять для нашого майбутнього. Ми не збираємося купувати когось лише для того, щоб впоратися з тимчасовими втратами на час турніру", — цитує Аморіма Goal.

Пріоритетом червоних дияволів на січень став нападник Борнмута Антуан Семеньйо. Повідомляється, що МЮ серйозно розглядає можливість активації його клаусули у розмірі 65 мільйонів.

Головна причина інтересу Аморіма — універсальність ганця. У своїй тактичній схемі 3-4-3 тренер бачить Семеньйо не просто як вінгера, а як ідеального атакувального латераля (wing-back). Аморім публічно підкреслив, що Семеньйо однаково небезпечний на обох флангах, що є рідкісною та цінною якістю для його системи.

Гравець володіє вибуховою швидкістю та здатністю вигравати дуелі, що критично важливо для високого пресингу Аморіма. На відміну від гравців з інших чемпіонатів, Антуан уже адаптований до швидкостей англійського футболу і готовий давати результат негайно.

Семеньйо проводить найкращий відрізок у своїй кар'єрі, демонструючи стабільну результативність у складі вишень. У 17 матчів за Борнмут у всіх турнірах він забив 8 мʼячів та віддав 3 асисти.

Окрім лінії атаки, Аморім прагне зміцнити центр поля. У шорт-листі манкуніанців наразі фігурують три кандидатури: Рубен Невеш (Аль-Хіляль) — досвідчений португалець, який може повернутися до АПЛ. Конор Галлахер (Атлетіко Мадрид). Тайлер Адамс (Борнмут).