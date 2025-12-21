Англія

Нападник Ліверпуля заперечив порушення правил на Крістіані Ромеро.

Матч між Тоттенгемом та Ліверпулем (1:2) закінчився гучним суддівським скандалом.

У центрі уваги опинився другий гол мерсисайдців, забитий Юго Екітіке на 66-й хвилині. Гравці та тренерський штаб лондонців переконані, що взяття воріт не мало бути зараховане через фол на капітані шпор Крістіані Ромеро.

Гол стався після навісу Джеремі Фрімпонга, коли Екітіке вистрибнув вище за всіх у воротарському майданчику та відправив м'яч у сітку. Проте на повторах чітко видно, що нападник поклав обидві руки на спину Крістіана Ромеро, заважаючи тому вистрибнути.

Арбітр Джон Брукс та VAR не побачили в цьому епізоді порушення правил, що викликало лють у захисника Тоттенгема. За надмірні протести Ромеро отримав жовту картку, яка згодом стала фатальною.

"Я просто боровся за позицію. Це звичайний контакт у штрафному майданчику. Я не штовхав його, я просто використав свій простір. Для нападника забивати такі голи — найкраще відчуття, і я не вважаю, що там був фол", — прокоментував епізод Екітіке.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк після матчу не стримував емоцій. На його думку, це рішення арбітрів стало ключовим моментом зустрічі, яка і так складалася для лондонців непросто через вилучення Хаві Сімонса в першому таймі.

"Це неймовірно, це величезна помилка. Екітіке обома руками штовхає Ромеро в спину. Я не розумію, як арбітр цього не побачив, а VAR не втрутився. Це найгірше рішення в матчі, де ми і так залишилися в меншості", — заявив Франк у флеш-інтерв'ю.

Для Екітіке цей гол став уже п'ятим у трьох останніх матчах чемпіонату, що підтверджує його неймовірну форму, попри всі суперечки навколо його ігрового стилю.Ліверпуль завдяки цій перемозі піднявся на 5-те місце в АПЛ, маючи в активі 31 очко, тоді як Тоттенгем залишився на 8-й сходинці.