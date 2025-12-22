Німеччина

68-річний швейцарський фахівець вирішив поставити крапку у багаторічній роботі у футболі.

Відомий швейцарський тренер Люсьєн Фавр офіційно заявив, що більше не працюватиме у професійному футболі. Спеціаліст пояснив своє рішення віком і усвідомленням того, що настав правильний момент завершити кар’єру, зазначивши, що сучасний тренерський цех стрімко молодшає.

Фавр зізнався, що багато років жив у постійному робочому ритмі й майже не відчував плину часу. Однак, озираючись назад, він дійшов висновку, що зробив достатньо й тепер може спокійно дивитися на життя поза футболом.

За свою кар’єру Люсьєн Фавр двічі ставав чемпіоном Швейцарії та вигравав національний Кубок, а разом із дортмундською Боруссією здобув Суперкубок Німеччини.

Також він працював із Ніццою, менхенгладбахською Боруссією та низкою інших європейських клубів.