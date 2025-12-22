Іспанія

Севільці оформили переконливу перемогу з рахунком 4:0 у 17-му турі Ла Ліги.

Поєдинок 17-го туру чемпіонату Іспанії між Бетісом і Хетафе пройшов за повної переваги господарів.

Уже на 16-й хвилині Антоні асистував Айтору Руїбалю, який відкрив рахунок. На початку другого тайму той самий Руїбаль опинився першим на добиванні після удару Антоні в штангу, подвоївши перевагу своєї команди.

Невдовзі Пабло Форнальс довів рахунок до розгромного, а на 60-й хвилині атака Бетіса завершилася ще одним точним ударом — Хуан Ернандес скористався передачею Марка Роки після сейву голкіпера. Севільці не зупинялися й далі, але ще один гол Форнальса був скасований через офсайд.

Наприкінці зустрічі Хетафе мав шанс забити з пенальті, однак Борха Майораль пробив повз ворота. У підсумку Бетіс упевнено переміг 4:0, закріпившись на шостій позиції в турнірній таблиці, тоді як Хетафе наразі ділить десяте місце.

Бетіс – Хетафе 4:0

Голи: Руїбаль, 16, 49, Форнальс, 52, Кучо, 60