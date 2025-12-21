Англія

Єгиптянин може залишити Ліверпуль.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може перейти до саудівського Аль-Іттіхада. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, керівництво саудівського гранда розпочало пошук нової зірки для клуба на тлі невизначеності з продовженням контракту Каріма Бензема.

Зазначається, що першим в списку йде лідер Ліверпуля Мо Салах. В Аль-Іттіхаді вважають, що напружені відносини між футболістом та головним тренером «червоних» можуть посприяти здійсненню трансферу вже цієї зими.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 20 матчів, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.