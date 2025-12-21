Ваї хоче повернутися до Франції.
Ваї, Getty images
21 грудня 2025, 21:56
Нападник франкфуртського Айнтрахта Елі Ваї найближчим часом може повернутися до Франції. Про це повідомляє Footmercato.
За інформацію джерела, Ніцца веде активні переговори з німецьким клубом щодо оренди 22-річного француза.
Зазначається, що сам футболіст також зацікавлений у переході в стан «орлів». Ваї не бачить свого майбутнього в Айнтрахті.
Цього сезону Елі Ваї відіграв за Айнтрахт 14 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.