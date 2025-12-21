Франція

Ваї хоче повернутися до Франції.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Елі Ваї найближчим часом може повернутися до Франції. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацію джерела, Ніцца веде активні переговори з німецьким клубом щодо оренди 22-річного француза.

Зазначається, що сам футболіст також зацікавлений у переході в стан «орлів». Ваї не бачить свого майбутнього в Айнтрахті.

Цього сезону Елі Ваї відіграв за Айнтрахт 14 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.