Англія

Наставник Ковентрі Сіті визнав свою провину в інциденті, який спалахнув одразу після фінального свистка в напруженому поєдинку Чемпіоншипу.

Матч між Саутгемптоном та Ковентрі Сіті завершився нічиєю (1:1),проте справжня драма розгорнулася вже після завершення гри.

Інцидент стався на полі стадіону Сент-Меріс. Головний тренер гостей Френк Лемпард опинився в центрі масової сутички, яка ледь в не переросла у велику бійку між гравцями та персоналом обох клубів.

Колишній півзахисник Челсі та збірної Англії неодноразово ставав об’єктом глузувань з боку домашніх уболівальників, які продовжилися і після завершення матчу.

Реакція Лемпарда, саркастичний жест, спрямований у бік уболівальників Саутгемптона виклала негайну реакцію у відповідь гравців святих, зокрема нападника Скієнца. Камери зафіксували емоційну суперечку Лемпарда з нападником. Це миттєво спровокувало ланцюгову реакцію: футболісти обох команд збіглися до епіцентру, почалася штовханина, а стюардам довелося втрутитися, щоб розвести сторони.

На післяматчевій пресконференції Френк Лемпард виглядав помітно спокійнішим і почав свій виступ із вибачень. Легенда Челсі, визнав, що його реакція була надмірною.

"Я хочу вибачитися за свою поведінку. Це був дуже напружений матч, ми віддали всі сили на полі, і в такий момент емоції іноді виходять з-під контролю. Я не мав так реагувати, і це точно не той приклад, який я хочу подавати своїм гравцям чи вболівальникам клубу", — цитує Лемпарда Goal.

Нагадаємо, Френк очолив Коветрі восени 2024 роки. Після першої половини сезону небесно-блакитні йдуть на першому місці в Чемпіоншипі маючи у своєму активі 48 очок.