Англія

"Червоні" могли втратити очки.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився після перемоги над Тоттенгемом (2:1) в рамках 17 туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Червона Сімонса? Я не думаю, що він хотів завдати мені шкоди, але, очевидно, мені було боляче, а потім суддя та ВАР прийняли рішення видалити його з поля. Я поговорив із ним. Про цю розмову ніхто не повинен знати.

Ісак? На жаль, травми – це частина футболу і сподіваюся, що з Алексом все не зовсім погано. Він забив чудовий гол. Поки минуло замало часу, щоб судити про ступінь травми. Його треба буде обстежити. Ми всі бачили, як погано виглядала травма Алекса, але сподіваюся, все буде не так вже й погано.

Перша реакція після видалення – те, що останні п'ять-десять хвилин були хаотичними. Це було не дуже добре, але здобути три очки – величезна перемога. До того, як ми пропустили гол, все було гаразд. Нам потрібно проаналізувати кінцівку матчу, але особисто я дуже задоволений, і ми рухаємось далі», – сказав ван Дейк.