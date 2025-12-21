Англія

Бірмінгемський клуб розпочав переговори щодо трансферу Марка-Андре тер Штегена на тлі триваючої невизначеності навколо аргентинця.

Керівництво Астон Вілли вже зараз розглядає варіанти підсилення воротарської позиції, попри те, що Еміліано Мартінес залишається основним номером команди.

Головний тренер Унаї Емері виявив серйозну зацікавленість у послугах воротаря Барселони та збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена. Причиною пошуку нового голкіпера стала напружена ситуація, що склалася влітку 2025 року.

Тоді чемпіон світу був за крок до переходу в Манчестер Юнайтед, де Рубен Аморім бачив у ньому ідеальну заміну Андре Онана. Хоча Мартінес зрештою залишився у Бірмінгемі та знову інтегрувався до складу, у клубі побоюються, що він може залишити команду вже у найближчі трансферні вікна.

Ситуація німецького голкіпера в Каталонії сприяє потенційному трансферу: Після травми спини та успішної операції Тер Штеген втратив місце у старті Барселони, поступившись позицією Жоану Гарсії.

Унаї Емері шукає гравця з досвідом перемог у Лізі чемпіонів та національних чемпіонатах, щоб підтримати амбіції Вілли у боротьбі за титул АПЛ. Найімовірніший сценарій — оренда з правом викупу взимку або повноцінний перехід влітку 2026 року, коли доля Мартінеса в клубі стане остаточно зрозумілою.

Крім Вілли, ситуацією активно цікавиться лондонський Тоттенгем, що може спровокувати справжню боротьбу за підпис 33-річного голкіпера в наступні тижні. Для Тер Штегена перехід до АПЛ може стати ідеальним шансом довести свою спроможність на найвищому рівні та повернути впевненість перед Чемпіонатом світу.