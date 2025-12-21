Інше

Фаворит турніру виявився сильнішим, але дебютанти чинили гідний опір.

Збірна Марокко почала матч проти Коморських островів у статусі господаря Кубка африканських націй та фаворита, проте дебютанти з команди "лакантів" чинили серйозний опір, віддаючи м’яч і граючи в низькому блоці.

Господарі створили чимало моментів, але лише двічі змогли пробити оборону суперника: спочатку Браїм Діас відкрив рахунок, а згодом Салах Ед-Дін завершив яскраву атаку другим голом.

Попри активний контроль м’яча та численні стандарти, марокканці довго не могли пробити надійну оборону Комор. Голкіпер гостей Пандур кілька разів виручав свою команду, демонструючи неймовірні сейви, але наприкінці зустрічі дві результативні атаки зняли всі питання щодо переможця.

У підсумку Марокко відсвяткувала перемогу 2:0.

Марокко – Коморські острови 2:0

Голи: Браїм Діас, 55, Ель-Каабі, 74