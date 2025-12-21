Англія

Прикра поразка МЮ.

Голрвний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився після поразки від Астон Вілли (1:2). Цитує португальця BBC.

«Думаю, ми сьогодні були кращими. Нам не пощастило, але навіть без травмованого Бруна ми були найкращою з двох команд. Ми успішно блокували контратаки. Ми дуже добре попрацювали, але завтра про це ніхто не згадає, бо значення має лише результат.

Я вважаю, що ми заслуговували на набагато більше, найкраща з двох команд не перемогла.

Травма Бруну – це дивно. Зазвичай у цю пору року у нас багато проблем, але треба впоратися. Думаю, у Фернандеша проблема з м'якими тканинами, тож він пропустить якийсь час. Подивимося», – сказав Аморім.