Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з "ірисками".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (1:0).

"Дуже задоволений результатом, особливо грою проти команди, яку дуже складно обіграти, яка дійсно добре організована, може сильно напружити суперника своїм стилем гри. Гра могла стати хаотичною, але ми цього не допустили, за винятком однієї комбінації із двох кутових та одного вкидання після того, як ми вибили м'яч за межі поля.

У другому таймі ми мали три відмінні шанси забити другий чи третій гол, але ми ними не скористалися. Насамкінець можна було б постраждати, але ми цього не допустили, бо нічого не пропустили, хоча загалом різниця в рахунку могла бути, можливо, більшою.

Що вселяє в мене віру та впевненість, так це рівень гри та її стабільність. У цій лізі це дуже, дуже складно, і це означає, що команда постійно перебуває на висоті. Потрібно насолоджуватися процесом перемог, але ми маємо стикатися з труднощами, які вже бували цього сезону. І що ми робитимемо, так це працювати над наступною грою, намагатимемося покращити результати та переконатися, що всі налаштовані, сповнені енергії та отримують від цього задоволення”, — наводить слова Артети прес-служба клубу.

Після 17 турів Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на два очки. Свій наступний матч "каноніри" проведуть проти Брайтона – гра відбудеться 27 грудня.