Роджерс проводить потужний сезон.

Нападник Астон Вілли Морган Роджерс досяг значного показника у Прем’єр-лізі.

За даними OptaJoe, Роджерс став першим футболістом клубу з листопада 1998 року, який забивав два або більше голів у двох поспіль іграх чемпіонату Англії. Тоді останнім, хто досягав подібного результату, був Діон Даблін, який оформив три поспіль матчі з двома голами.

Нагадаємо, що Астон Вілла продовжила переможну серію у матчі з Манчестер Юнайтед - 2:1.

Після цієї гри Астон Вілла розташовується на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ з 36 очками.