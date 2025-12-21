Роджерс проводить потужний сезон.
Морган Роджерс, Getty images
21 грудня 2025, 23:42
Нападник Астон Вілли Морган Роджерс досяг значного показника у Прем’єр-лізі.
За даними OptaJoe, Роджерс став першим футболістом клубу з листопада 1998 року, який забивав два або більше голів у двох поспіль іграх чемпіонату Англії. Тоді останнім, хто досягав подібного результату, був Діон Даблін, який оформив три поспіль матчі з двома голами.
Нагадаємо, що Астон Вілла продовжила переможну серію у матчі з Манчестер Юнайтед - 2:1.
Після цієї гри Астон Вілла розташовується на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ з 36 очками.