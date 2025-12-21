Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри зі "шпорами".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:1).

"У мене немає ніякої інформації про пошкодження Ісака, але якщо гравець забиває гол, потім отримує травму і більше не повертається на поле і не намагається повернутися... як, наприклад, зробив Бредлі, мені доводиться його міняти, тому що він не міг продовжувати гру. Але якщо гравець навіть не намагається повернутися, це зазвичай нехороше відчуття. Сподіватимемося, що він скоро повернеться до нас, але зараз складно сказати більше.

Я вже минулого тижня казав, що гравці та команда стають кращими. Знову ж таки, сьогодні було не ідеально, особливо в останні десять хвилин, але ми набираємо очки, і я бачу, як команда розвивається так, як мені подобається. Звісно, ​​ми раді тому, що ми у четвірці. Але коли ми розпочинали сезон, я не був у захваті і не був цілком щасливим. Ми завжди прагнемо найкращого, і після дуже гарного старту ми були розчаровані серією результатів, які показали після цього.

Але не забувайте, що у Лізі чемпіонів ми виступили досить добре, незважаючи на дуже складне жеребкування. Я бачу багато команд, які майже не мають очок, але ми з ними ще не зустрічалися. Так що, думаю, все ніколи не було так погано, як говорили, але також вірно і те, що ми, безумовно, ще не ідеальні.

Але ми знали це, коли влітку внесли стільки змін до складу, що знадобиться час. Можливо, тому що ми виграли перші п'ять чи шість ігор, усі думали, що все пройде дуже легко. Але клуб, керівництво та решта розуміли, що зміни можуть призвести до різних результатів – і це підтвердилося", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

