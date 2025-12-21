"Віллани" проводять неймовірний відрізок сезону.
Морган Роджерс, Getty images
21 грудня 2025, 20:50
У матчі 17-го туру АПЛ Астон Вілла на Вілла Парк в Бірмінгемі приймала Манчестер Юнайтед.
На 45-й хвилині Морган Роджерс відкрив рахунок у цій грі дивовижним ударом у «девʼятку» та вивів «віланів» вперед. Втім, ще до перерви Матеус Кунья забив м'яч у відповідь.
Після перерви той самий Родженс оформив дубль на 57-й хвилині, встановивши підсумковий рахунок в матчі. Для команди Унаї Емері ця перемога стала десятою поспіль у всіх турнірах.
Після цієї гри Астон Вілла розташовується на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ з 36 очками. Манчестер Юнайтед із 26 пунктами посідає сьоме місце.
Астон Вілла – Манчестер Юнайтед 2:1
Голи: Роджерс 45, 58 – Кунья 45+3
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Лінделеф, Матсен (Дінь, 75) – Камара (Богарде, 88), Онана (Буендіа, 84) – Макгінн (Гессан, 84), Тілеманс, Роджерс – Воткінс (Мален, 75)
Манчестер Юнайтед: Ламменс – Йоро (Лейсі, 85), Хевен, Шоу – Далот, Угарте (Зіркзе, 73), Фернандеш (Мартінес, 46), Доргу – Кунья, Маунт – Шешко (Флетчер, 73)
Попередження: Богарде, 90+2 – Угарте 69, Далот, 72