Англія

"Віллани" проводять неймовірний відрізок сезону.

У матчі 17-го туру АПЛ Астон Вілла на Вілла Парк в Бірмінгемі приймала Манчестер Юнайтед.

На 45-й хвилині Морган Роджерс відкрив рахунок у цій грі дивовижним ударом у «девʼятку» та вивів «віланів» вперед. Втім, ще до перерви Матеус Кунья забив м'яч у відповідь.

Після перерви той самий Родженс оформив дубль на 57-й хвилині, встановивши підсумковий рахунок в матчі. Для команди Унаї Емері ця перемога стала десятою поспіль у всіх турнірах.

Після цієї гри Астон Вілла розташовується на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ з 36 очками. Манчестер Юнайтед із 26 пунктами посідає сьоме місце.