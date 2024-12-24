Англія

Персонал клубу був шокований таким рішенням збоку керівництва.

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило не проводити традиційну вечірку, пов'язану з різдвяними святами. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, різдвяна вечірка була скасована, що підтвердив генеральний директор Омар Беррада під час спільного зібрання з персоналом.

Ця новина шокувала працівників клубу настільки, що капітан "червоних дияволів" Бруну Фернандеш звернувся до керівництва з пропозицією оплатити усі витрати, пов'язані з цим заходом. Утім, його пропозиція була відхилина.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед заощадив близько 250 тисяч фунтів стерлінгів. У клубі стверджують, що рішення було прийнято не через фінансовий аспект, а через те, що "недоречно святкувати, коли багато людей втратили роботу".