Англія

Баєр вимагає 70 мільйонів євро за свого таланта.

Лондонський Арсенал продовжує шукати підсилення атакувальної лінії з прицілом на майбутнє. Як повідомляє видання Sky, каноніри увійшли до списку англійських клубів, які всерйоз зацікавлені у трансфері 19-річного форварда леверкузенського Баєра Крістіана Кофане.

Камерунський нападник приєднався до фармацевтів менше року тому з іспанського Альбасете. Його адаптація у європейському топчемпіонаті пройшла блискавично: у своєму дебютному сезоні за Баєр юний Кофане відзначився 15 голами у 39 офіційних матчах.

Крім того, гравець уже встиг заявити про себе у Ліги чемпіонів, де леверкузенці на стадії 1/8 фіналу зустрічалися саме з Арсеналом. Не по роках зрілий ігровий стиль та вражаюча результативність швидко привернули увагу скаутів провідних клубів Прем'єр-ліги.

Влітку минулого року Баєр заплатив за Крістіана скромні 5,25 мільйона євро, а тепер керівництво німецького клубу має намір збільшити цю суму більш ніж у десять разів. За інформацією джерел, леверкузенці вимагатимуть від заможних англійських покупців від 60 до 70 мільйонів євро за свого таланта.

Якщо цей трансфер відбудеться, Кофане стане одним із найдорожчих продажів в історії Баєра, поступившись лише Каю Гаверцу (перейшов до Челсі за 100 млн євро) та Флоріану Віртцу (перехід якого до Ліверпуля за 125 млн євро оформлено на 2025 рік).