Англія

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр незабаром підпише новий контракт із "червоними дияволами". Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, нова угода з 33-річним англійцем буде розрахована на один сезон із можливістю продовження ще на один рік.

Також наголошується, що переговори йдуть позитивно і обидві сторони сподіваються на швидке завершення угоди.

Цього сезону Магвайр провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Після 31 туру МЮ набрав 55 очок і посідає третє місце в АПЛ. Свій наступний матч "червоні дияволи" проведуть проти Лідса – гра запланована на 13 квітня.