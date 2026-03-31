Італійський тренер уже погодився очолити лондонський клуб і розпочне роботу негайно.

Тоттенгем досяг остаточної домовленості з колишнім керманичем донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі щодо призначення на посаду головного тренера. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський спеціаліст погодився очолити команду з негайним набуттям чинності угоди. Сторони узгодили умови п’ятирічного контракту, який має бути підписаний найближчим часом.

Таким чином, Де Дзербі прийняв виклик очолити Тоттенгем у складний період, коли клуб веде боротьбу за збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що лондонці активно шукали нового наставника та розглядали кілька варіантів, однак саме кандидатура Де Дзербі стала пріоритетною для керівництва клубу. На цій посаді італієць замінить Ігора Тудора.