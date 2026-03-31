Італійський фахівець дав перший коментар після призначення на посаду головного тренера "шпор".

Тоттенгем офіційно повідомив про призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди. Контракт з італійським спеціалістом розрахований на тривалий термін і набуде чинності після отримання дозволу на роботу.

Новий наставник вже прокоментував своє призначення, наголосивши на амбіціях клубу та власній мотивації.

"Я дуже радий приєднатися до цього фантастичного футбольного клубу, який є одним із найбільших і найпрестижніших у світі.

У всіх моїх розмовах із керівництвом клубу було чітко видно їхні амбіції на майбутнє — побудувати команду, здатну досягати великих звершень, і робити це, демонструючи футбол, який захоплює та надихає наших уболівальників. Я тут, тому що вірю в ці амбіції, і підписав довгостроковий контракт, щоб віддати все для їх реалізації.

Наш короткостроковий пріоритет — піднятися в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, і це буде нашим головним фокусом до фінального свистка останнього матчу сезону. Я з нетерпінням чекаю можливості вийти на тренувальне поле та працювати з цими гравцями, щоб досягти цього", — цитує слова тренера пресслужба шпор.

Нагадаємо, наразі Тоттенгем продовжує боротьбу за збереження прописки в англійській Прем’єр-лізі.