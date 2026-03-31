Італійський фахівець повернувся до англійської Прем'єр-ліги.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Роберто Де Дзербі.

Деталі угоди з 46-річним італійцем не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

Також раніше була інформація, що контракт буде розрахований на п'ять років.

Останнім клубом Роберто був Марсель, звідки його було звільнено у лютому. Також він очолював Брайтон, Шахтар, Сассуоло, Беневенто, Палермо, Фоджу та Дарфо Боаріо.

Після 31 туру Тоттенгем набрав 30 очок і посідає 17 місце в АПЛ. Свій наступний матч "шпори" проведуть проти Сандерленда – гра запланована на 12 квітня.