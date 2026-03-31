Камерунський голкіпер повернеться з оренди, але його контракт може ускладнити подальше майбутнє.

Манчестер Юнайтед опинився перед непростим рішенням щодо майбутнього воротаря Андре Онана, який наразі виступає за Трабзонспор на правах оренди.

Як повідомляє ESPN, зарплата 29-річного голкіпера може зрости у разі виходу команди до єврокубків.

Орендна угода не передбачає опції викупу. Очікується, що влітку Онана повернеться на Олд Траффорд. Під час оренди його зарплата була знижена через відсутність Манчестер Юнайтед у єврокубках, але нині команда йде третьою в АПЛ, що означає потенційне повернення до початкових умов контракту.

У клубі побоюються, що підвищена зарплата ускладнить можливий трансфер або нову оренду гравця. Водночас сам Онана має ще два роки контракту і прагне повернутися до передсезонної підготовки, щоб поборотися за місце в основному складі.

Наразі Манчестер Юнайтед задоволений виступами Сенне Ламменса, який, як очікується, залишиться основним воротарем наступного сезону. Також клуб може підписати ще одного голкіпера, оскільки Алтай Баїндир розглядає варіант відходу задля отримання ігрової практики.