Англія

Півзахисник Челсі не приховує бажання грати в Мадриді, однак угода наразі виглядає складною.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес продовжує розглядати можливість переходу до мадридського Реала в майбутньому. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, аргентинець відкрито заявляв про своє бажання жити в Мадриді та вважає виступи за іспанський гранд однією зі своїх довгострокових цілей. Він також ділився цими намірами зі своїм оточенням.

Втім, реалізація такого трансферу виглядає вкрай складною. Фернандес має чинний контракт із Челсі до 2032 року, і лондонський клуб у разі продажу вимагатиме дуже високу суму — за попередніми даними, щонайменше 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Реалі також усвідомлюють труднощі потенційної угоди. За наявною інформацією, мадридський клуб не готовий активно просувати цей трансфер на даному етапі.

Раніше Енцо Фернандес заявляв, що розгляне питання щодо свого майбутнього після чемпіонату світу-2026, який пройде у Північній Америці.