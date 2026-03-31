Англія

Колишній наставник Шахтаря готується очолити лондонський клуб.

Тренерська карусель в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів. Як повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо, лондонський Тоттенгем визначився з новим керманичем команди. Ним стане добре відомий британським уболівальникам італійський спеціаліст Роберто Де Дзербі.

Керівництво Тоттенгема та Роберто Де Дзербі вже дійшли принципової згоди щодо умов співпраці. Наразі сторонам залишається залагодити лише останні юридичні деталі перед офіційним оголошенням. Вибір на користь Роберто виглядає цілком логічним кроком для клубу, який прагне грати у видовищний та сміливий футбол.

Італієць вже довів свою здатність будувати потужні команди в АПЛ під час роботи з Брайтоном. Його стиль, що базується на тотальному контролі м'яча, високому пресингу та агресивному нападі, ідеально збігається з тим, що хочуть бачити боси та вболівальники Тоттенгема.

Останнім офіційним місцем роботи Роберто Де Дзербі був французький клуб Олімпік Марсель. Він очолював цю команду з червня 2024 року, проте в лютому 2026 року залишив посаду за обопільною згодою сторін.