Англія
23 серпня 2025, 16:31
Тоттенгем повернув на землю Манчестер Сіті
Команда Хосепа Гвардіоли, після вдалого першого туру на виїзді, провалилась на власному полі.
Манчестер Сіті — Тоттенгем, Getty Images
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Тоттенгем 0:2
Голи: Джонсон, 35, Палінья, 45+2
Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс, Стоунз, Діаш, Аїт-Нурі (Аке, 22) — Ніко Гонсалес (Родрі, 75), Шеркі (Сілва, 54), Рейндерс — Бобб (Фоден, 75), Голанд, Мармуш (Доку, 54).
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья (Дансо, 90+1), Сарр, Бентанкур — Джонсон (Одобер, 77), Рішарлісон (Соланке, 77), Кудус (Бергвалль, 86).
Попередження: Ніко Гонсалес — Джонсон, Ромеро, Рішарлісон, Порро