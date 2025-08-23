Англія

Тоттенгем повернув на землю Манчестер Сіті

Команда Хосепа Гвардіоли, після вдалого першого туру на виїзді, провалилась на власному полі.

Манчестер Сіті — Тоттенгем, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Тоттенгем 0:2

Голи: Джонсон, 35, Палінья, 45+2



Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс, Стоунз, Діаш, Аїт-Нурі (Аке, 22) — Ніко Гонсалес (Родрі, 75), Шеркі (Сілва, 54), Рейндерс — Бобб (Фоден, 75), Голанд, Мармуш (Доку, 54).



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья (Дансо, 90+1), Сарр, Бентанкур — Джонсон (Одобер, 77), Рішарлісон (Соланке, 77), Кудус (Бергвалль, 86).



Попередження: Ніко Гонсалес — Джонсон, Ромеро, Рішарлісон, Порро