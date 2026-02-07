Залишилась лише одна перемога до потенційної нової зачіски культового фаната "Червоних дияволів".
07 лютого 2026, 16:32
Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 2:0
Голи: Мбемо, 38, Фернандеш, 81
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу (Мазрауї, 87) — Каземіро (Угарте, 87), Мейну (Флетчер, 90+2) — Діалло, Б. Фернандеш, Кунья (Шешко, 75) — Мбемо (Зіркзе, 87).
Тоттенгем: Вікаріо — Палінья (Тель, 80), Ромеро, ван де Вен — Грей, Галлагер (Біссума, 80), Сарр, Удогі (Соуза, 55) — Одобер (Дрегушін, 32), Сімонс — Соланке (Коло Муані, 80).
Попередження: Діалло — Удогі, Ромеро, Палінья