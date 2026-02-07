Англія

Нідерландець відзначив гру нападника Ман Сіті.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Цитує нідерландського захисника BBC.

«Він чудовий форвард, я граю проти Ерлінга вже багато років. Він сучасний нападник – сильний, швидкий, вроджений бомбардир, проти нього завжди складно грати.

Матч на виїзді був дуже важким (поразка 0:3 — прим.), гра могла б бути зовсім іншою, якби ми відігралися, але зрештою наша поразка була заслуженою.

У неділю ми матимемо ще одну можливість, поєдинки проти Манчестер Сіті завжди були складними, тут панувала чудова атмосфера, і ми чекаємо на це з нетерпінням. Здорово зустрітися з Манчестер Сіті знову», – сказав ван Дейк.

Матч між Ліверпулем та Ман Сіті відбудеться 8-го лютого, о 18:30 за київським часом.