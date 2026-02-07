Англія

Головний тренер став об'єктом жартів у власній роздягальні після того, як не зміг приборкати м'яч на бровці Емірейтс.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор зізнався, що отримав добрячу порцію глузувань від своїх підопічних. Причиною став його невдалий технічний прийом під час півфінального матчу Кубка ліги проти Арсенала.

Коли м'яч вилетів за межі поля в технічну зону, 41-річний наставник спробував ефектно зупинити його, але замість м'якого дотику відправив круглого в невідомому напрямку. Цей момент миттєво став вірусним, і гравці синіх не проґавили нагоди покепкувати з коуча.

На пресконференції перед грою з Вулвергемптоном Росеньйор розповів, як відреагувала роздягальня: "Хлопці прокрутили мені цей момент на відео, і ми добряче посміялися. Естеван сказав, що він не може повірити в те, що я колись був професійним футболістом", — поділився тренер.

Росеньйор, якого в мережі вже встигли прозвати "LinkedIn Ліам" та порівняти з персонажами серіалів через його стиль одягу та манеру спілкування, сприймає тролінг філософськи.

"Життя занадто коротке. Треба вміти сміятися із себе. Зараз багато людей у цій країні сміються з мене, навіть мої діти надсилають мені меми. Але це не впливає на мене, бо я люблю свою роботу", — зазначив наставник.

Попри жарти, зараз усі думки тренера зосереджені на тому, щоб виправити ситуацію після вильоту з Кубка та здобути перемогу в найближчому матчі АПЛ. Матч Вулвергемптон — Челсі розпочнеться сьогодні о 17:00 за київським часом.