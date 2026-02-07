Англія

Український фулбек відновився після пошкодження та готується до наступного матчу АПЛ.

Лівий захисник Віталій Миколенко відновився після травми та готовий допомогти Евертону у виїзному матчі проти Фулгема, який відбудеться у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги на Крейвен Коттедж.

Український захисник пропустив останній поєдинок проти Брайтона (1:1), але вже повернувся до повноцінних тренувань.

Головний тренер Евертона Девід Моєс у передматчевій пресконференції підтвердив готовність Миколенка: "Він повернувся до тренувань, тож він у складі. Він здоровий і доступний для гри".

Нагадаємо, матч Фулгем — Евертон відбудеться у суботу, 7 лютого, о 17:00 за київським часом.