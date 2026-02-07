Football.ua представляє прев'ю матчу 25-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 7 лютого та розпочнеться о 14:30.
У рамках 25-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на рідному Олд Траффорд прийматиме Тоттенгем — протистояння з багатою історією та актуальним підтекстом. Минулого сезону обидва клуби зійшлися в очній битві у фіналі Ліги Європи, який завершився перемогою "шпор". Тепер вони підходять до очної зустрічі в абсолютно різному настрої: господарі переживають підйом після зміни тренерського штабу, тоді як лондонці змушені балансувати між результатами та серйозними кадровими проблемами.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНГЕМ
СУБОТА, 7 ЛЮТОГО, 14:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Прихід Майкла Карріка на тренерський місток став для Манчестер Юнайтед справжнім каталізатором змін та миттєвим позитивним імпульсом. "Червоні дияволи" виграли всі три матчі під його керівництвом, здолавши Арсенал, Манчестер Сіті та Фулгем, а їхня безпрограшна серія в чемпіонаті зросла до семи поєдинків. Команда не лише набрала дев’ять очок із дев’яти можливих, а й повернула впевненість у власних силах та подарувала надію мемному фанату МЮ на стрижку, що може відбутися у разі ще двох перемог поспіль.
Цікаво, що Юнайтед значно ефективніший у матчах, де поступається супернику володінням м’яча. Саме прагматичний стиль і швидкі переходи в атаку дозволили манкуніанцям піднятися на четверте місце в таблиці. Окремо варто відзначити Бруну Фернандеша — капітан команди вже віддав 12 результативних передач, демонструючи найкращий плеймейкерський сезон у Прем’єр-лізі. Перемога над Тоттенгемом може стати для Юнайтед четвертою поспіль — досягненням, яке востаннє підкорювалося клубу ще у 2024 році.
Тоттенгем підходить до виїзду на Олд Траффорд у значно складнішій ситуації. Команда Томаса Франка не перемагає в чемпіонаті вже шість матчів поспіль і перебуває лише на 14-й позиції, ближче до зони вильоту, ніж до єврокубкових місць. При цьому минулий тур подарував промінь надії — "шпори" зуміли відігратися у матчі з Манчестер Сіті, здобувши нічию 2:2 завдяки феєричному дублю Домініка Соланке.
Втім, лазарет лондонців залишається переповненим. Відсутність ключових гравців суттєво обмежує варіативність складу, а фізичний стан окремих лідерів викликає запитання. Попри це, Тоттенгем традиційно небезпечний у виїзних матчах і має позитивну серію проти Манчестер Юнайтед — вісім ігор без поразок у всіх турнірах. До того ж минулого сезону "шпори" здобули переконливу перемогу на Олд Траффорд, що лише додає інтриги майбутньому поєдинку.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Амад, Фернандеш, Кунья — Мбемо
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Спенс, Ромеро, ван де Вен, Удогі — Біссума, Галлагер — Одобер, Хаві Сімонс, Коло Муані — Соланке
