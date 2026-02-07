СУБОТА, 7 ЛЮТОГО, 14:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Прихід Майкла Карріка на тренерський місток став для Манчестер Юнайтед справжнім каталізатором змін та миттєвим позитивним імпульсом. "Червоні дияволи" виграли всі три матчі під його керівництвом, здолавши Арсенал, Манчестер Сіті та Фулгем, а їхня безпрограшна серія в чемпіонаті зросла до семи поєдинків. Команда не лише набрала дев’ять очок із дев’яти можливих, а й повернула впевненість у власних силах та подарувала надію мемному фанату МЮ на стрижку, що може відбутися у разі ще двох перемог поспіль.

Цікаво, що Юнайтед значно ефективніший у матчах, де поступається супернику володінням м’яча. Саме прагматичний стиль і швидкі переходи в атаку дозволили манкуніанцям піднятися на четверте місце в таблиці. Окремо варто відзначити Бруну Фернандеша — капітан команди вже віддав 12 результативних передач, демонструючи найкращий плеймейкерський сезон у Прем’єр-лізі. Перемога над Тоттенгемом може стати для Юнайтед четвертою поспіль — досягненням, яке востаннє підкорювалося клубу ще у 2024 році.

Тоттенгем підходить до виїзду на Олд Траффорд у значно складнішій ситуації. Команда Томаса Франка не перемагає в чемпіонаті вже шість матчів поспіль і перебуває лише на 14-й позиції, ближче до зони вильоту, ніж до єврокубкових місць. При цьому минулий тур подарував промінь надії — "шпори" зуміли відігратися у матчі з Манчестер Сіті, здобувши нічию 2:2 завдяки феєричному дублю Домініка Соланке.

Втім, лазарет лондонців залишається переповненим. Відсутність ключових гравців суттєво обмежує варіативність складу, а фізичний стан окремих лідерів викликає запитання. Попри це, Тоттенгем традиційно небезпечний у виїзних матчах і має позитивну серію проти Манчестер Юнайтед — вісім ігор без поразок у всіх турнірах. До того ж минулого сезону "шпори" здобули переконливу перемогу на Олд Траффорд, що лише додає інтриги майбутньому поєдинку.