Англієць розуміє свою роль в клубі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився щодо трьох перемог поспіль «червоних дияволів» під його керівництвом.

«Нічого не змінилося. Це не змінить те, що я роблю. Повністю усвідомлюю свою роль у клубі та мою відповідальність.

Ми хочемо бути успішними. Хочу, щоб клуб наприкінці сезону досяг успіху. Йдеться про спроби покращити команду та зробити Манчестер Юнайтед сильнішим і постійно прогресуючим. Але нічого не змінилося. Результати за короткий час нічого не змінюють.

Якщо результати щось змінили, значить щось йде не так. Не можна приймати поспішні рішення, незалежно від того, чи дійсно є покращення, чи є кілька проблем, які потрібно вирішити. Це сталий прогрес.

Ви знаєте, що у футболі все може миттєво перевернутися, тому нам потрібно зберігати спокій і зосередитися на тому, що потрібно робити», – сказав Каррік.