СУБОТА, 7 ЛЮТОГО, 17:00 ▪️ МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Сезон для Вулвергемптона складається вкрай важко. Команда Роба Едвардса застрягла на дні турнірної таблиці та відстає від рятівної зони вже на 18 очок. Після відносно обнадійливого старту 2026 року "вовки" знову пригальмували, зазнавши двох поспіль сухих поразок від Манчестер Сіті та Борнмута, що лише підкреслило глибину кризи.

Головна проблема господарів — катастрофічна реалізація. Вулвергемптон не забиває вже три тури поспіль, а загалом клуб залишав поле без голів у більш ніж половині матчів чемпіонату. Навіть на Молінью атака виглядає беззубо: лише чотири м’ячі в семи останніх домашніх іграх АПЛ. У таких умовах будь-який матч проти мотивованого суперника перетворюється на серйозне випробування.

Челсі підходить до поєдинку в зовсім іншому настрої. Команда Ліама Роcеньйора, попри нещодавній болючий виліт з Кубка ліги від Арсеналу, демонструє переконливі результати на внутрішній арені. Шість перемог у восьми матчах під керівництвом нового тренера дозволили "синім" піднятися на п’яту сходинку та впритул наблизитися до топ-четвірки.

Особливо вражає характер лондонців. Камбек проти Вест Гема з вирішальним голом Енцо Фернандеса на 92-й хвилині став яскравим символом нинішнього Челсі — команди, яка не здається до фінального свистка. Додаткової впевненості додає й статистика очних зустрічей: у поточному сезоні Челсі вже двічі обіграв Вулвергемптон, забивши шість м’ячів і не пропустивши жодного в чемпіонаті.