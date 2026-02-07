Англія

Необдуманий вчинок аргентинця у матчі проти Манчестер Юнайтед викликав шквал критики в соціальних мережах.

Черговий матч англійської Прем'єр-ліги між Тоттенхемом та Манчестер Юнайтед (0:2) запам'ятався не лише грою, а й черговим скандальним епізодом за участі Крістіана Ромеро.

Аргентинський захисник, відомий своїм агресивним стилем гри, знову підвів команду, отримавши червону картку. Крістіан грубо пішов у відбір проти Каземіро. За що, справедливо покинув поле на 29 хвилині гри.

Реакція фанатів лондонського клубу не змусила себе чекати. Соціальні мережі миттєво вибухнули критикою на власного капітана. Багато вболівальників відкрито називають Ромеро тягарем для команди, наголошуючи на тому, що його ненадійність та схильність до невиправданих фолів занадто дорого коштують клубу у важливих матчах.

"Він просто не вміє контролювати себе. Це вже не агресія, це дурість", — пишуть розлючені фанати в соцмережі X (Twitter).

Нагадаємо, підопічні Франка досі не можуть виграти в АПЛ у новому році. Наразі шпори посідають 14 місце, маючи у своєму активі 29 очок.