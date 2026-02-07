Англія

Шведський форвард уперше виграв клубну нагороду найкращого футболіста місяця.

Нападник Арсеналу Віктор Йокерес був визнаний найкращим гравцем чоловічої команди клубу за підсумками січня. Про це повідомляє офіційний сайт Арсеналу.

За підсумками голосування вболівальників, шведський форвард набрав 48% голосів, випередивши Габріела Жезуса, Габріела Мартінеллі та Мартіна Субіменді. Для Йокереса це перша подібна нагорода з моменту переходу до лондонського клубу минулого літа.

Упродовж січня нападник демонстрував результативну гру, відзначившись чотирма голами в шести матчах. Він забив у півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги проти Челсі, де також віддав результативну передачу на Мартіна Субіменді. Згодом Йокерес відзначився красивим голом у матчі з Інтером у Мілані, який завершився перемогою Арсеналу з рахунком 3:1.

Також швед забив у грі проти Кайрата Алмати, додавши ще одну результативну передачу, а завершив місяць голом у ворота Лідс Юнайтед. Січень став для форварда найкращим відрізком за результативністю у футболці Арсеналу.

Віктор Йокерес став уже шостим різним гравцем Арсеналу, який отримав нагороду найкращого гравця місяця цього сезону. Раніше її вигравали Ріккардо Калафіорі, Габі Мартінеллі, Габріел, Еберечі Езе та Леандро Троссар.