СУБОТА, 7 ЛЮТОГО, 17:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Минулого туру "каноніри" гучно відповіли скептикам, розгромивши Лідс з рахунком 4:0 на виїзді. Цей матч став показовим: навіть кадрові втрати перед стартовим свистком не завадили Арсеналу зіграти жорстко, вертикально та безжально. Команда виграла тур ідеально — конкуренти знизу втратили очки, а відрив у таблиці зріс до шести балів.

Посеред тижня лондонці оформили путівку до фіналу Кубка ліги, мінімально обігравши Челсі завдяки пізньому голу Кая Гаверца. Так, гра не вражала видовищністю, але саме такі перемоги й формують чемпіонів. Особливо вражає домашня статистика Арсеналу: серія без поразок у матчах АПЛ проти новачків ліги на своєму полі триває вже 43 гри — це повтор рекорду турніру. Утім, кадрова ситуація змушує Артету бути гнучким. Букайо Сака та Мікель Меріно залишаються поза грою, під питанням участь Мартіна Едегора, однак глибина складу дозволяє Арсеналу не втрачати балансу. Очікується повернення Гаверца до старту, а атакувальна лінія знову виглядає варіативною та небезпечною.

Для Сандерленда цей сезон уже можна вважати успішним. У своєму першому році після повернення до еліти "чорні коти" тримаються у верхній половині таблиці та йдуть восьмими, відстаючи від зони єврокубків лише на кілька очок. Перемога над Бернлі (3:0) у минулому турі стала черговим доказом того, що команда Режіса Ле Брі вміє нав’язувати власний стиль.

Втім, головною проблемою Сандерленда залишаються виїзні матчі. Без перемог на чужому полі в семи останніх турах АПЛ, гості часто дозволяють суперникам занадто багато біля власних воріт. Попри відносно невелику кількість пропущених голів, за кількістю ударів по своїх воротах Сандерленд входить до трійки найгірших команд ліги. До того ж, склад гостей ослаблений травмами. Капітан Граніт Джака не зіграє проти колишнього клубу, а кілька важливих виконавців усе ще перебувають у лазареті. Водночас Ле Брі не планує змінювати переможний склад, і ставка знову буде зроблена на швидкі фланги та фізичну міць Браяна Броббі попереду.