Реал продовжує говорити про Негрейру та Барселону.
Альваро Арбелоа, Getty images
07 лютого 2026, 16:14
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про «справу Негрейри». Його слова наводить Marca.
«Щодо справи Негрейри, гадаю, ніхто не розуміє, чому найбільший скандал в іспанському футболі залишається невирішеним. Я вважаю, що це має хвилювати багатьох», – сказав Арбелоа.
Нагадаємо, у 2023 році Барселону та її керівництво звинуватили у хабарництві при виплатах колишньому віце-президенту технічного комітету суддів Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Суд визнав злочином виплату кількох мільйонів євро Негрейрі від Барселони у період з 2001-го до 2018-го року.
В свою чергу Барселона відхиляє ці звинувачення, називаючи виплати Негрейрі «оплатою за консультативні послуги».