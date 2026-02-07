Іспанія

Реал продовжує говорити про Негрейру та Барселону.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про «справу Негрейри». Його слова наводить Marca.



«Щодо справи Негрейри, гадаю, ніхто не розуміє, чому найбільший скандал в іспанському футболі залишається невирішеним. Я вважаю, що це має хвилювати багатьох», – сказав Арбелоа.

Нагадаємо, у 2023 році Барселону та її керівництво звинуватили у хабарництві при виплатах колишньому віце-президенту технічного комітету суддів Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Суд визнав злочином виплату кількох мільйонів євро Негрейрі від Барселони у період з 2001-го до 2018-го року.

В свою чергу Барселона відхиляє ці звинувачення, називаючи виплати Негрейрі «оплатою за консультативні послуги».