Англія

Український захисник Евертона став жертвою нещасного випадку біля власних воріт вже на старті поєдинку АПЛ.

Повернення Віталія Миколенка до стартового складу Евертона розпочалося за найгіршим сценарієм. У виїзному матчі проти Фулгема український легіонер став мимовільним винуватцем пропущеного м'яча. Епізод стався вже на 18-й хвилині зустрічі.

Нападник гостей Рауль Хіменес, опинившись на ударній позиції, впритул розстрілював ворота ірисок. Голкіпер Джордан Пікфорд зреагував блискавично і зумів парирувати потужний постріл, проте фортуна відвернулася від гостей. М'яч, відскочивши від рук воротаря, влучив у Миколенка, який намагався підстрахувати партнера.

Від корпусу українця шкіряний зрадницьки залетів у вже порожні ворота. Віталій не мав жодних шансів уникнути контакту з м'ячем у такій динамічній ситуації, проте саме на його рахунок було записано цей прикрий автогол.