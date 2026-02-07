Іспанія

Каталонський клуб ухвалив рішення покинути скандальний проект.

Як повідомляє пресслужба блаугранас, футбольний клуб Барселона ухвалив рішення вийти з проєкту Європейської Суперліги. Керівництво каталонців вже поінформувало про свій крок компанію European Super League Company та решту клубів, які були дотичні до ініціативи.

Вихід Барселони фактично ставить хрест на амбіціях організаторів запустити турнір найближчим часом. Тепер у проєкті офіційно залишився лише один учасник — мадридський Реал, який продовжує відстоювати ідею створення незалежної від УЄФА ліги.

Нагадаємо, що проєкт Суперліги був анонсований ще у квітні 2021 року 12 провідними європейськими клубами, але миттєво зіштовхнувся з жорсткою критикою вболівальників, ФІФА та УЄФА, що призвело до виходу більшості засновників протягом перших 48 годин. Реал, Барселона та Ювентус (який вийшов раніше) залишалися останніми прихильниками ідеї до цього моменту.