Аргентинець згадав легенду "синіх".

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес висловився про легендарного півзахисника лондонського клубу Френка Лемпарда. Його слова наводить Sky Sports.

«Лемпард – джерело натхнення. Я подивився багато відео з Френком з того часу, як я перейшов до Челсі, бачив, як він входив до штрафного майданчика.

У той час, коли він був нашим головним тренером, я не грав на поточній позиції, грав трохи позаду, тому я не міг багато з ним про це говорити. Але я дивився і навчався на його відео з того часу, як прийшов до клубу.

Він був винятковим гравцем та є легендою Челсі. Мені не подобається, коли мене порівнюють з ним, тому що він досяг тут набагато більшого, ніж я.

Він мій кумир. Я сподіваюся піти його стопами у Челсі», – сказав Енцо.

Френк Лемпард є найкращим бомбардиром в історії Челсі, забивши 211 голів у 648 матчах.