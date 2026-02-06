Англія

Іспанець відзначив силу "червоних".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про Ліверпуль напередодні їхнього очного поєдинку в АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Ліверпуль — завжди складний суперник. Це важке місце та стадіон, особливо з огляду на якість їхніх гравців та тренерів. Так, нам буде важко.

Вони залишаються винятковою командою. Топ-тренер та виняткова команда, без сумніву.

У всіх команд бувають важкі періоди, навіть у найкращих. Це частина футболу. Ми теж через це проходили. Але, це не визначає їх рівень. Ліверпуль дуже сильний, особливо останнім часом», – сказав Гвардіола.

Матч між Ліверпулем та Ман Сіті відбудеться 8-го лютого, о 18:30 за київським часом.