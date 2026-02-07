Франція

Іспанець став на захист італійського фахівця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо критики на адресу керманича Марселя Роберто Де Дзербі напередодні «Ле Класік». Цитує іспанського фахівця RMC.

«Я намагаюся говорити протилежне тому, що кажуть журналісти. Все просто. Ви критикуєте Де Дзербі? Я бороню його. Ви критикуєте тренера? Я його бороню. Це нормально.

Ми знаємо, що тренери у Лізі 1 та Лізі 2 неймовірні, коли перемагають, і стають катастрофою, коли програють.

Це особливість нашої роботи. Критика буває обґрунтована, але зазвичай, вона не відображає реальність справ», – сказав Енріке.

Дербі між ПСЖ та Марселем відбудеться 8-го лютого, о 21:45 за київським часом.