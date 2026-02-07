Наразі навіть у клубі не можуть сказати, чи залишиться гравець.
Гаррі Магвайр, Getty Images
07 лютого 2026, 08:40
Контракт англійського центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра добігає завершення вже цього літа.
І наразі немає жодних підстав вважати, що триває не останній сезон у складі "Червоних дияволів" для 32-річного виконавця.
Доля перебування гравця в клубі залежатиме від перемовин, початок яких заплановано на березень, коли кожна із сторін матиме змогу висловити власні побажання.
Відомо, що футболіст може піти на поступки в питання власної зарплатні.
Також Манчестер Юнайтед відомо про надходження пропозиції для Магвайра від інших клубів цієї зими.
У цьому сезоні Гаррі провів 13 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.